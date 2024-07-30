ВБ одобрил 150 млн долларов США для расширения проекта поддержки занятости в Азербайджане

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов США для расширения действующего проекта поддержки занятости в Азербайджане (AESP), который направлен на помощь наиболее уязвимым слоям н

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов США для расширения действующего проекта поддержки занятости в Азербайджане (AESP), который направлен на помощь наиболее уязвимым слоям населениям путем расширения возможностей для самозанятости.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

За последние три года 15 000 бенефициаров, из которых более 5 000 - женщины, получили активы для начала своего бизнеса. Согласно оценке бенефициаров, более 70% участников AESP продолжали вести бизнес через 24 месяца после получения активов, предоставленных проектом.

Как отмечает ВБ,опираясь на этот успех, допфинансирование расширит существующие программы и услуги по трудоустройству, а также адаптирует и запустит другие, чтобы обслуживать еще больше людей и способствовать устойчивости бизнеса в рамках AESP.

"Азербайджан прилагает усилия для улучшения результатов на рынке труда для уязвимых слоев населения. Однако остаются проблемы, такие как несоответствие навыков, высокая неформальная занятость и высокий уровень безработицы среди женщин, — сказала Стеффи Штальмайстер, менеджер Всемирного банка по Азербайджану. - Этот проект помогает решить эти проблемы, что является ключом к обеспечению более инклюзивного экономического роста в стране за счет развития частного сектора".

Дополнительное финансирование продолжит поддерживать Программу самозанятости Азербайджана (SEP), расширяя ее охват на новые сектора, такие как производство и услуги, для содействия диверсификации экономической деятельности и устойчивости к шокам. Кроме того, это финансирование предоставит возможность опробовать улучшенную схему денежных грантов, которая позволит бенефициарам использовать средства для расширения своего бизнеса. Дополнительное финансирование для AESP также улучшит возможности Агентства занятости Азербайджана по расширению спектра услуг и программ для ищущих работу. Благодаря этой новой поддержке агентство реализует дополнительные активные меры на рынке труда, такие как обучение на рабочем месте, субсидии на заработную плату, программу ученичества, развитие профессионального обучения и возмещение платы за сертификацию для отдельных профессий. Ожидается, что эти программы будут стимулировать трудоустройство ищущих работу, включая женщин и другие уязвимые группы населения, и увеличат их возможности трудоустройства в производственном секторе и сфере услуг.

"Посредством этого финансирования мы проверим жизнеспособность набора активных мер на рынке труда для поддержки развития навыков и стимулов для ищущих работу и работодателей, — сказала Мирей Овадия, руководитель команды Всемирного банка, участвующей в разработке проекта. - Внедряя этот подход, Азербайджан имеет возможность создать более продуктивные и устойчивые рабочие места на будущее".

Ожидается, что AESP будет способствовать продвижению ключевых приоритетов развития Азербайджана, таких как повышение потенциала человеческого капитала, а также повышение эффективности служб занятости, улучшение навыков и инклюзивность. Кроме того, проект также соответствует цели продвижения более продуктивных и инклюзивных рабочих мест, подчеркнутой в Рамочной программе партнерства группы ВБ для Азербайджана (2025–2029 годы), которая обсуждается с правительством Азербайджана.