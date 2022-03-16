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ВБ оценил влияние конфликта между Россией и Украиной на экономику Азербайджана

ВБ оценил влияние конфликта между Россией и Украиной на экономику Азербайджана Война между Россией и Украиной из-за потенциальной потери рынка для неэнергетического экспорта Азербайджана, доступа к импорту жизненно важных товаров, инфляции и потери активов, окажет негативное влияние на экономику Азербайджана.
Финансы
16 марта 2022 г. 18:05
ВБ оценил влияние конфликта между Россией и Украиной на экономику Азербайджана

Война между Россией и Украиной из-за потенциально возможной потери рынка для неэнергетического экспорта Азербайджана, доступа к импорту жизненно важных товаров, инфляции и потери активов, окажет негативное влияние на экономику Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в мартовском экономическом бюллетене Всемирного банка.

Хотя неэнергетический экспорт страны относительно невелик, Россия является основным направлением, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема ненефтяного экспорта страны, или 4% от общего объема вывозимых товаров (2,5% ВВП). Подавляющая часть этого экспорта - продовольствие, вывоз которого значительно вырос за последние пять лет. Хотя ситуация дает возможность занять большую долю российского рынок, если он закроется для других экспортеров, российский спрос может снизиться из-за удешевления рубля, говорится в бюллетене.

"Что касается импорта, то Азербайджан зависит от ввозимой из России и Украины пшеницы, что создает потенциальные риски для продовольственной безопасности страны. Кроме того, рост мировых цен на продовольствие усугубит и без того повышенную внутреннюю продовольственную инфляцию. Война и санкции в отношении России, вероятно, также подорвут ценность инвестиций Азербайджана в Россию и Украину, хотя они и не составляют значительной доли ВВП", - считают аналитики ВБ.

Как указано в бюллетене, мировые цены на энергоносители резко выросли в феврале, поддерживая сальдо платежного баланса Азербайджана: "Фьючерсы на нефть марки Brent достигли 130 долларов США за баррель в марте, поскольку энергетические рынки были нарушены войной. Азербайджан соблюдает квоты добычи, согласованные с ОПЕК+, и потенциальное увеличение добычи нефти будет зависеть от решений ОПЕК+ и существующих производственных мощностей, которые сокращались в последнее десятилетие. С другой стороны, государственный бюджет Азербайджана базируется на цене на нефть в 50 долларов США за баррель и, следовательно, рост цен на энергоносители обеспечит непрогнозируемую прибыль для фискального и внешнего балансов".

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