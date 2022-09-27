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ВБ оценил влияние на азербайджанский манат обесценение валют торговых партнеров

ВБ оценил влияние на азербайджанский манат обесценение валют торговых партнеров Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в августе по сравнению с июлем выросли более чем вдвое, хотя и остались на 4,6% ниже, чем год назад.
Финансы
27 сентября 2022 г. 17:46
ВБ оценил влияние на азербайджанский манат обесценение валют торговых партнеров

Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в августе по сравнению с июлем выросли более чем вдвое, хотя и остались на 4,6% ниже, чем год назад.

Как передает Report со ссылкой на ежемесячный экономический бюллетень Всемирного банка (ВБ), обменный курс оставался стабильным на уровне 1,7 маната за доллар США, в то время как Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил свои резервы.

"Резервы Центробанка в августе выросли на 1,3% в номинальном выражении, составив 7,5 млрд долларов США, поскольку сдержанный спрос на валюту позволил нарастить резервы", - говорится в бюллетене.

Номинальный эффективный обменный курс маната повысился на 10,5%, поскольку валюты некоторых торговых партнеров обесценились.

Напомним, что в январе-августе этого года ГНФАР осуществил продажи валюты на сумму 3 млрд 392 млн долларов США. Это на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В августе продажи валюты фондом составили 440,5 млн долларов США.

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