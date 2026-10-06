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    ВБ оценил устойчивость экономики Азербайджана в условиях глобальной неопределенности

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 11:00
    ВБ оценил устойчивость экономики Азербайджана в условиях глобальной неопределенности

    Экономика Азербайджана подошла к нынешнему этапу глобальной и региональной нестабильности, обладая значительным запасом устойчивости, однако испытывает давление со стороны инфляции и стоит перед задачей форсирования диверсификации.

    Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "Весь регион переживает сложный период, обусловленный тарифной политикой и геополитической нестабильностью. Темпы роста ВВП региона снизились с 2,6% до 2,1-2,2%. Вместе с тем Азербайджан вступил в этот период с более укрепленных позиций - благодаря значительным фискальным и внешним резервам, невысокому уровню госдолга и стабильным международным накоплениям", - заявил С. Л. Ги-Диби.

    По его оценке, основным вызовом для страны по-прежнему является нарастание импортируемой инфляции.

    "Азербайджан ввозит существенные объемы товаров, что оказывает давление на внутренний ценовой уровень. Это, в свою очередь, ведет к увеличению кредитных ставок в банковской сфере, поскольку финансовые институты закладывают риски и ужесточают условия для заемщиков", - подчеркнул представитель ВБ.

    Экономист банка акцентировал внимание на том, что в стратегической перспективе главным приоритетом для Азербайджана является ускоренная диверсификация экономики и содействие развитию ненефтяного сектора.

    Стив Лорис Ги-Диби Всемирный банк (ВБ)
    Dünya Bankı qlobal qeyri-müəyyənlikdə Azərbaycanda iqtisadi dayanıqlığı qiymətləndirib
    WB evaluates resilience of Azerbaijan's economy amidst global uncertainty
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