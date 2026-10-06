ВБ оценил устойчивость экономики Азербайджана в условиях глобальной неопределенности

Экономика Азербайджана подошла к нынешнему этапу глобальной и региональной нестабильности, обладая значительным запасом устойчивости, однако испытывает давление со стороны инфляции и стоит перед задачей форсирования диверсификации.

Как передает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"Весь регион переживает сложный период, обусловленный тарифной политикой и геополитической нестабильностью. Темпы роста ВВП региона снизились с 2,6% до 2,1-2,2%. Вместе с тем Азербайджан вступил в этот период с более укрепленных позиций - благодаря значительным фискальным и внешним резервам, невысокому уровню госдолга и стабильным международным накоплениям", - заявил С. Л. Ги-Диби.

По его оценке, основным вызовом для страны по-прежнему является нарастание импортируемой инфляции.

"Азербайджан ввозит существенные объемы товаров, что оказывает давление на внутренний ценовой уровень. Это, в свою очередь, ведет к увеличению кредитных ставок в банковской сфере, поскольку финансовые институты закладывают риски и ужесточают условия для заемщиков", - подчеркнул представитель ВБ.

Экономист банка акцентировал внимание на том, что в стратегической перспективе главным приоритетом для Азербайджана является ускоренная диверсификация экономики и содействие развитию ненефтяного сектора.