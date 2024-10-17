ВБ оценил уровень образования в Азербайджане

К 2050 году численность населения школьного возраста в таких странах, как Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Северная Македония, Польша, Сербия и Украина, сократится как минимум на 25% по сравнению с 2022 годом.

К 2050 году численность населения школьного возраста в таких странах, как Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Северная Македония, Польша, Сербия и Украина, сократится как минимум на 25% по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) “Лучшее образование для более сильного роста” о перспективах экономики региона Европа и Центральная Азия (ЕЦА). При этом в Албании, Армении, Болгарии и Косово этот показатель упадет как минимум на 30%.

В отчете отмечается, что в 2022 году в регионе ЕЦА проживало около 122 миллионов человек в возрасте до 20 лет. К 2030 году это число сократится до чуть менее 119 миллионов, а к 2050 году достигнет 106 миллионов, что означает снижение на 14%.

“Средние показатели скрывают значительные различия в разных частях региона. В странах Центральной Азии ожидается рост численности населения школьного возраста к 2050 году, тогда как в остальных странах региона произойдет значительное сокращение.

Сокращение численности детей приведет к избыточной инфраструктуре и низкому соотношению учеников и учителей. Кроме того, проблема качества образования становится все более актуальной: за последние десять лет уровень образования в ЕЦА, за редкими исключениями, снизился. Медианный балл по чтению в Международном исследовании прогресса в чтении (PIRLS) среди четвероклассников упал с 547 в 2006 году до 518 в 2021 году в странах, участвующих в исследовании (Азербайджан, Болгария, Северная Македония, Польша, Россия и Турция). Это снижение оказалось несколько значительнее, чем в странах ЕС, где средний балл упал с 542 до 526 за тот же период.

Похожая тенденция наблюдается в результатах по математике в международном тестировании PISA среди 15-летних: медианный балл в ЕЦА снизился с 441 в 2012 году до 427 в 2022 году. Это сопоставимо с падением показателей в ЕС, где средний балл по PISA упал с 490 до 475. Лучшие показатели в ЕС, такие как в Финляндии и Польше, снизились примерно на 30 баллов - эквивалент одного-двух лет обучения (Avvisati and Givord 2021). Разрыв в уровнях образования по математике между ЕЦА и лучшими странами Восточной Азии увеличился с 114 баллов в 2012 году до 117 в 2022 году, что эквивалентно четырем с половиной годам обучения. Успеваемость учащихся в ЕЦА заметно ухудшилась после пандемии COVID-19, даже в странах с лучшими образовательными системами региона”, - говорится в отчете ВБ.