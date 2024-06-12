ВБ обновил темпы экономического роста в Азербайджане в 2024-2025 годах

Всемирный банк (ВБ) в 2024 году прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 2,3%, в 2025 году - 2,4%.

Всемирный банк (ВБ) в 2024 году прогнозирует экономический рост в Азербайджане на уровне 2,3%, в 2025 году - 2,4%.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня в июньском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики". По сравнению с январским прогнозом, реальный темп роста ВВП Азербайджана в 2024- и 2025 годах снизится на 0,1 процентных пункта.

В 2026 году ВБ ожидает темпы экономического роста в стране также на уровне 2,4%.

"Экономический рост в регионе Южного Кавказа, как ожидается, в период с 2024 по 2026 год стабилизируется на уровне около 3,5% в год. Этот прогноз основан на анализе текущей экономической ситуации и перспектив развития в Азербайджане, Армении и Грузии. В Азербайджане ожидается подъем экономики, поддерживаемый некоторым восстановлением экспорта углеводородов, который был заметно низким в 2023 году. Этот подъем будет уравновешен замедлением темпов экономического роста в Армении и Грузии с исключительно высоких уровней в последние годы", - говорится в докладе.

Важным фактором, влияющим на экономику Южного Кавказа, остается отклонение торговых потоков, вызванное российско-украинским конфликтом. ВБ ожидает, что этот процесс продолжится, создавая как возможности, так и проблемы для стран региона в плане логистики, инвестиций и торговых отношений.

Отметим, что восстановление мировых цен на нефть и увеличение добычи на крупных месторождениях, таких как "Азери-Чираг-Гюнешли", могут стать драйверами экономического роста страны в ближайшие годы.