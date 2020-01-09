ВБ рекомендовал Азербайджану продолжить реформы для долгосрочного экономического роста

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики в Азербайджане в 2019 году на уровне 2,5%, 2020 году – 2,3%, в 2021 и 2022 годах – на 2,1%.

Как передает Report, такие прогнозы содержатся в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики". В этом году документ носит название "Низкие темпы экономического роста, политические проблемы".

Аналитики ВБ ожидают снижение экономической активности в Азербайджане в результате снижения цен на нефть и структурных реформ в ненефтяном секторе: "Долгосрочный рост зависит от продолжения внутренних реформ для ускорения развития частного сектора и устранения уязвимости в финансовом секторе, а также от инвестиций в человеческий капитал с целью повышения качества образования и уменьшения несоответствия навыков".

В докладе ВБ указывается на замедление темпов экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии "до самого низкого за три года уровня 2%". "Это стало отражением резкого спада экономической активности в Турции под воздействием серьезных потрясений на финансовом рынке в 2018 году, а также в Российской Федерации на фоне низкого спроса и сокращения добычи нефти", - считают в ВБ.

Как ожидают авторы доклада, "темпы роста экономики региона окрепнут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции (до 3%) и в России (до 1,6%)". "Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов - Азербайджан, Казахстан и Россия, - по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности", - отмечают специалисты банка.

Кроме того, указывают в ВБ, "дополнительные санкции в отношении России могут оказать негативное влияние на ситуацию в регионе, особенно в тех странах, где внутренний спрос зависит от денежных переводов (Центральная Азия, Восточная Европа, Южный Кавказ)".