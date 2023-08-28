О нас

ВБ: Обесценение лиры и рубля сдержало внешнее инфляционное давление на цены в Азербайджане

ВБ: Обесценение лиры и рубля сдержало внешнее инфляционное давление на цены в Азербайджане В течение января-июня 2023 года обесценивание национальных валют Турции и России, которые являются ключевыми торговыми партнерами Азербайджана (по импорту), позволило сдержать внешнее инфляционное давление на потребительские цены в стране.
Финансы
28 августа 2023 г. 15:37
ВБ: Обесценение лиры и рубля сдержало внешнее инфляционное давление на цены в Азербайджане

В течение января-июня 2023 года обесценивание национальных валют Турции и России, которые являются ключевыми торговыми партнерами Азербайджана (по импорту), позволило сдержать внешнее инфляционное давление на потребительские цены в стране.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном экономическом бюллетене Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану.

Согласно бюллетеню, в июне инфляция в Азербайджане еще больше замедлилась, достигнув в первом полугодии 10,7% в годовом исчислении.

В июле дефляция по сравнению с июнем составила 0,9%, что обусловлено падением цен на продукты питания на 2,1%, вызванным сезонными факторами.

Годовая продовольственная инфляция замедлилась до 11,7% в июне с 12,7% в мае. В течение месяца индекс цен производителей сельхозпродукции снизился на 3,6%, что способствовало снижению продовольственной инфляции. Годовая инфляция непродовольственных товаров и услуг снизилась до 10,6% и 10% соответственно.

Во втором квартале цены на жилье выросли на 1,2% (в годовом исчислении), а в первом полугодии были на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WB: Lira, ruble depreciation curbed external inflationary pressure on prices in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Lirə və rublun dəyər itirməsi Azərbaycanda xarici inflyasiya təzyiqlərini cilovlamağa imkan yaradıb"

Самое важное

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии День города Лачын на берегу реки Хакари
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в праздничном мероприятии "День города Лачын" на берегу реки Хакари
26 августа 2023 г. 18:04
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: На примере Лачынского района мы видим реалии возрождающегося Азербайджана
26 августа 2023 г. 16:23
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку
ФотоМинистр национальной обороны Турции прибыл в Баку
26 августа 2023 г. 16:13
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
Президент: 23 апреля означает полное восстановление нашей территориальной целостности
26 августа 2023 г. 16:04
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
Президент: Одержав историческую Победу, мы всему миру продемонстрировали силу, волю азербайджанского народа
26 августа 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi