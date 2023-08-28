ВБ: Обесценение лиры и рубля сдержало внешнее инфляционное давление на цены в Азербайджане

В течение января-июня 2023 года обесценивание национальных валют Турции и России, которые являются ключевыми торговыми партнерами Азербайджана (по импорту), позволило сдержать внешнее инфляционное давление на потребительские цены в стране.

В течение января-июня 2023 года обесценивание национальных валют Турции и России, которые являются ключевыми торговыми партнерами Азербайджана (по импорту), позволило сдержать внешнее инфляционное давление на потребительские цены в стране.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном экономическом бюллетене Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану.

Согласно бюллетеню, в июне инфляция в Азербайджане еще больше замедлилась, достигнув в первом полугодии 10,7% в годовом исчислении.

В июле дефляция по сравнению с июнем составила 0,9%, что обусловлено падением цен на продукты питания на 2,1%, вызванным сезонными факторами.

Годовая продовольственная инфляция замедлилась до 11,7% в июне с 12,7% в мае. В течение месяца индекс цен производителей сельхозпродукции снизился на 3,6%, что способствовало снижению продовольственной инфляции. Годовая инфляция непродовольственных товаров и услуг снизилась до 10,6% и 10% соответственно.

Во втором квартале цены на жилье выросли на 1,2% (в годовом исчислении), а в первом полугодии были на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.