ВБ назвал приоритеты Азербайджана в постнефтяной период

Азербайджан продолжит экспортировать нефть и в будущем, но доля ее в экспорте страны сократится на фоне снижения нефтяных запасов

Всемирный банк (ВБ) исследует потенциал каждого сектора экономики Азербайджана, которые могут выступить в качестве альтернативы нефтяному.

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства Всемирного банка (ВБ) Сара Майкл (Sarah Michael).

«Азербайджан продолжит экспортировать нефть и в будущем, но доля ее в экспорте страны сократится на фоне снижения нефтяных запасов. С этой точки зрения мы фокусируемся на нескольких сферах, в частности, на тех секторах, которые имеют определенную базу – это сельское хозяйство, туризм, торговля и логистика», - сказала С.Майкл.

По ее мнению, азербайджанские фрукты и овощи признают в регионе из-за качества.

«Производительность сельхозпродукции в Азербайджане на высоком уровне, но переработка все еще не достигла должного уровня. Потенциал экспорта Азербайджаном сельхозпродукции в постсоветские и европейские страны также еще не освоен», - считает она.

Сектор туризма в Азербайджане, по ее словам, имеет большой потенциал. Сегодня наблюдается большой поток туристов, особенно из стран Персидского залива, однако Азербайджан обладает возможностями для развития различных видов туризма. «В стране есть привлекательные места для посещения как для богатых туристов, так и средних слоев населения. Кроме того, упрощена процедура получения электронных виз посредством ASAN Visa, до пандемии были созданы выгодные стыковки для авиаперелетов, качество услуг достаточно хорошее. Также созданы условия для онлайн-заказов, в частности, из Баку очень легко заказать номер в отеле в какой-либо другой стране.

А создание условий для предзаказа отеля в каких –либо регионах Азербайджана, в том числе отдаленных, также способствует повышению туристического потенциала страны», - сказала глава бакинского офиса ВБ.

По ее мнению, благоприятное географическое расположение Азербайджана является хорошим преимуществом для развития торговли и логистики, осуществлять грузоперевозки из Китая в Европу. «Ситуация в Суэцком канале и влияние ее на мировую экономику лишь подтверждает необходимость в дополнительных маршрутах, а нахождение Азербайджана на этом среднем коридоре лишь говорит о большом экономическом потенциале страны. Для этого потребуются дополнительные инвестиции – в модернизацию железнодорожной инфраструктуры, построение цифровой логистики», - продолжила С.Майкл.

По ее словам, через три месяца будет готов экономический меморандум для Азербайджана. И в данной исследовательско-аналитической работе будет определен потенциал каждой экономической деятельности во всех секторах и проведены исследования.

Как отметила глава бакинского офиса ВБ, это одно из исследований, осуществляемых банком раз в 5 лет. Для Азербайджана в последний раз такой документ готовился в 2013 году.