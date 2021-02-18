ВБ: Курс маната остается стабильным при высоком спросе на инвалюту

Центробанк Азербайджана увеличил объем эмиссии нот с целью снижения манатной ликвидности

Обменный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США в январе оставался стабильным на уровне 1,7 AZN/USD, в то время как спрос на иностранную валюту увеличился.

Как передает Report, об этом говорится в февральском выпуске ежемесячного обзора экономики Азербайджана, подготовленном Всемирным банком (ВБ).

«Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе продал валюту на сумму 645 миллионов долларов США, что более чем вдвое больше показателя за аналогичный период 2020 года и на 8 процентов превышает месячный лимит», - отмечается в обзоре.

Кроме того, Центральный банк Азербайджана увеличил объем эмиссии нот с целью снижения манатной ликвидности. К концу января объем выпуска нот составил 1 млрд манатов, что почти на 60 процентов больше показателя на конец декабря 2020 года.

Согласно обзору ВБ, к концу января валютные резервы Центробанка оставались стабильными и составили 6,4 млрд долларов США. А активы ГНФАР к концу 2020 года сохранились на уровне 43,6 млрд долларов США (при росте на 0,6% по сравнению с 2019 годом), поскольку доходы фонда из-за курсовой разницы (3 млрд 473,9 млн манатов) компенсируют более низкую выручку от экспорта нефти (от продажи прибыльной нефти и газа поступления составили 6 млрд 587,3 млн манатов).