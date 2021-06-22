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ВБ и МВФ осенью завершат оценку финансового сектора Азербайджана

ВБ и МВФ осенью завершат оценку финансового сектора Азербайджана Первая оценка финансового сектора Азербайджана проведена в 2003 году
Финансы
22 июня 2021 г. 10:54
ВБ и МВФ осенью завершат оценку финансового сектора Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) планирует в течение 2-3 месяцев завершить третью оценку финансового сектора Азербайджана в рамках программы FSAP (Financial Sector Assessment Program).

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства ВБ Сара Майкл (Sarah Michael).

«Правительство Азербайджана обратилось с просьбой проведения очередной оценки финансового сектора страны совместно с Международным валютным фондом. Эта работа началась в конце 2020 года и завершится в течение 2-3 месяцев», - сказала С.Майкл.

Отметим, что оценка рассматривает возможные риски финансового сектора, идентифицирует различные меры по укреплению финансовой системы.

МВФ и ВБ провели первую оценку финансового сектора Азербайджана в 2003 году. Вторая оценка финансового сектора Азербайджана была проведена в 2015 году.

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