ВБ и Азербайджан скоро подпишут новое кредитное соглашение по проекту поддержки занятости

В ближайшие дни будет подписано соглашение о дополнительном финансировании проекта поддержки занятости (AESP) между Всемирным банком (ВБ) и правительством Азербайджана.

В ближайшие дни будет подписано соглашение о дополнительном финансировании проекта поддержки занятости (AESP) между Всемирным банком (ВБ) и правительством Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ВБ, в июле 2024 года было одобрено дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов США для расширения программы.

Дополнительное финансирование продолжит поддерживать Программу самозанятости Азербайджана, расширяя ее охват на новые сектора, такие как производство и услуги, для содействия диверсификации экономической деятельности и устойчивости к шокам. Кроме того, это финансирование предоставит возможность опробовать улучшенную схему денежных грантов, которая позволит бенефициарам использовать средства для расширения своего бизнеса. Дополнительное финансирование для AESP также улучшит возможности Агентства занятости Азербайджана по расширению спектра услуг и программ для ищущих работу. Благодаря этой новой поддержке агентство реализует дополнительные активные меры на рынке труда, такие как обучение на рабочем месте, субсидии на заработную плату, программу ученичества, развитие профессионального обучения и возмещение платы за сертификацию для отдельных профессий. Ожидается, что эти программы будут стимулировать трудоустройство ищущих работу, включая женщин и другие уязвимые группы населения, и увеличат их возможности трудоустройства в производственном секторе и сфере услуг.

Следует отметить, что на сегодняшний день в рамках проекта было выделено 87,8 млн долларов США из общей суммы обязательств в 100 млн долларов США.

По состоянию на конец ноября 2024 года было подано более 80 тыс. заявок, из которых отобрано свыше 29 тыс. участников. Более 27 тыс. человек прошли обучение бизнес-навыкам, а около 19 тыс. участников получили активы для ведения собственного дела.

Напомним, что проект стартовал в 2020 году и реализуется Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана. Срок реализации проекта продлен до 31 декабря 2029 года.