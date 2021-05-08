ВБ готовится профинансировать ответные меры на пандемию в Азербайджане

Этот проект дополнит поддержку других международных партнеров

Всемирный банк (ВБ) обсуждает с правительством Азербайджана возможности финансирования мер реагирования на последствия коронавируса COVID-19.

Как сообщили Report в ВБ, в феврале 2021 года правительство выразило потенциальную заинтересованность в доступе к финансированию в рамках многоэтапного программного подхода Группы Всемирного банка для борьбы с коронавирусом: «В настоящее время готовится новая операция быстрого реагирования. В сентябре 2020 года посредством Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Азербайджан присоединился к Глобальному механизму обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility) с заявленной суммой в 21 миллион долларов США за вакцину на почти 10 процентов населения страны».

Всемирный банк сотрудничает с партнерами по развитию для принятия ответных мер на пандемию, а также в широком ряде инициатив по обмену знаниями. В апреле 2020 года Всемирный банк и МВФ организовали семинар с участием представителей Министерства экономики Азербайджана для обсуждения возможных ответных мер с целью удовлетворения потребностей различных секторов экономики, а также поделиться глобальными знаниями и опытом по смягчению социально-экономических последствий пандемии.

«Возможный новый проект в рамках многоэтапного программного подхода, который в настоящее время обсуждается с правительством, дополнит поддержку других международных партнеров, включая новую региональную программу Европейского Союза в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для обеспечения готовности местных жителей к безопасной и эффективной вакцинации; поддержку Азиатским банком развития основных поставок для борьбы с COVID-19 (включая средства индивидуальной защиты, респираторы и материалы для борьбы с биологическими опасностями) и наращивание потенциала медицинского персонала для профилактики и инфекционного контроля», - отметили в банке.

Всемирный банк привлек 9 миллионов евро от Европейской комиссии для быстрого технического обслуживания: «Этот трастовый фонд будет запущен в 2021 году и будет финансировать аналитическую и консультационную работу в областях, которые имеют решающее значение для борьбы с пандемией и восстановления после нее».

Отметим, что в целях защиты бедных и уязвимых слоев населения Азербайджану предоставлена техническая помощь для создания электронного здравоохранения. В частности, из Японского фонда развития человеческих ресурсов финансируется разработка стратегии и системы управления претензиями. Средства техпомощи в размере 738 тысяч долларов США будут направлены на усиление управления данными здравоохранения и адаптации новых платформ оказания медицинских услуг к протоколам лечения на дому, введенным как часть ответных мер на COVID-19, а также для восстановления программ первичного скрининга, приостановленных из-за пандемии.

Также предоставлена техническая помощь для стран Южного Кавказа, предназначенная для социальной защиты и повышения экономических возможностей. Она фокусируется на помощи людям с ограниченными возможностями, затронутым COVID-19, в том числе посредством разработки политики, а также целевых, повышения квалификации сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения.