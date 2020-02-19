ВБ готов продлить реализацию одного из проектов в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) планирует продлить на один год, до 30 июня 2021 года, сроки реализации проекта «Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура».

Как сообщили Report в банке, закрытие проекта, реализуемого с 2014 года, было запланировано до 30 июня 2020 года. «Однако с целью обеспечения полного использования оставшихся средств и сдачи в эксплуатацию судебного комплекса в Сумгайыте, а также DATA-центров было предложено продлить проект. Между тем, команда ВБ планирует обсудить с партнерами по проекту возможность перенести эту дату на 31 декабря 2020 года», - отметили в банке.

На реализацию проекта по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР – структурное подразделение ВБ) было одобрено выделение Азербайджану кредита в размере 100 млн долларов США при общей стоимости проекта в 200 млн долларов США.

Целью проекта «Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура для Азербайджана» является улучшение доступа, прозрачности и эффективности предоставления отдельных услуг правосудия. Проект состоит из четырех компонентов.

Первый компонент предусматривает улучшение предоставления судебных услуг. Он в свою очередь включает два подкомпонента: доступ к правосудию и расширение услуг электронного правосудия.

Второй компонент направлен на укрепление институционального потенциала, эффективности, а также мониторинга и оценки. Он включает в себя техническую помощь, обучение и консультативные услуги для повышения способности основных органов юстиции принимать обоснованные политические решения и проводить реформы.

Третий компонент предполагает расширение и модернизацию инфраструктуры правосудия, в частности строительство и реконструкцию около шести зданий судов и судебных комплексов.

Четвертый компонент включает управление проектом и координацию, укрепление потенциала Министерства юстиции по управлению, мониторингу и координации проектов, включая аудит: финансовой отчетности проекта, соблюдения экологических и социальных гарантий и внедрения информации.