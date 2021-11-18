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ВБ: Денежные переводы в Европу и Центральную Азию вырастут в этом году на 5,3%

ВБ: Денежные переводы в Европу и Центральную Азию вырастут в этом году на 5,3% После падения на 8,6% в 2020 году потоки денежных переводов в Европу и Центральную Азию, по прогнозам, вырастут на 5,3% до 67 млрд долларов США в 2021 году из-за более активной экономической активности в Европейском союзе и роста цен на энергоносители.
Финансы
18 ноября 2021 г. 09:43
ВБ: Денежные переводы в Европу и Центральную Азию вырастут в этом году на 5,3%

После падения на 8,6% в 2020 году потоки денежных переводов в Европу и Центральную Азию, по прогнозам, вырастут на 5,3% до 67 млрд долларов США в 2021 году благодаря восстановившейся экономической активности в ЕС и роста цен на энергоносители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного банка (ВБ).

"Прогнозируется, что в 2022 году денежные переводы вырастут на 3,8%. Они в настоящее время являются крупнейшим источником внешнего финансирования в регионе. В 2020 и 2021 годах этот приток был выше или равен сумме прямых иностранных инвестиций, портфельных инвестиций и зарубежной помощи в целях развития. Доля денежных переводов в ВВП в Кыргызской Республике и Таджикистане превышает 25%", - отмечает ВБ.

По данным банка, средняя стоимость отправки в размере 200 долларов США в регион немного выросла до 6,6% в первом квартале 2021 года с 6,5% годом ранее, что в значительной степени отражает резкое увеличение затрат в коридоре Турция-Болгария. ВБ считает Россию одним из самых дешевых отправителей в мире: расходы упали с 1,8% до 1%.

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Версия на английском языке WB: Remittances to increase by over 5% in Europe, Central Asia
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Avropa və Mərkəzi Asiyada pul köçürmələri 5 %-dən çox artacaq"

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