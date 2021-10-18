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ВБ: Азербайджану необходима новая модель экономического роста             

ВБ: Азербайджану необходима новая модель экономического роста              Азербайджан в 2001-2015 годах сократил уровень бедности с 49% до 5%, что стало возможно в основном благодаря сильным экономическим показателям страны со среднегодовым темпом роста в 11%.
Финансы
18 октября 2021 г. 20:39
ВБ: Азербайджану необходима новая модель экономического роста             

Азербайджан в 2001-2015 годах сократил уровень бедности с 49% до 5%, что стало возможно в основном благодаря сильным экономическим показателям страны при среднегодовом темпе роста в 11%.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Всемирного банка (ВБ) в связи с Международным днем искоренения бедности, который отмечался 17 октября.

ВБ также предложил способ решения проблем, стоящих перед Азербайджаном: “Трудности остаются. Для их решения необходима новая модель экономического роста. Государство должно уменьшить свое влияние на экономику и усилить конкуренцию. Это также означает устранение институциональной жесткости и раскрытие потенциала частного сектора путем поощрения инвестиций в человеческий капитал”.

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Версия на английском языке Azerbaijan reduces poverty from 49% to 5% - World Bank
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: “Azərbaycan güclü iqtisadi göstəriciləri sayəsində yoxsulluğu 49%-dən 5%-ə endirib”

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