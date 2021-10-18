ВБ: Азербайджан сократил уровень бедности с 49% до 5%

Азербайджан в 2001-2015 годах сократил уровень бедности с 49% до 5%, что стало возможно в основном благодаря сильным экономическим показателям страны со среднегодовым темпом роста в 11%.

Азербайджан в 2001-2015 годах сократил уровень бедности с 49% до 5%, что стало возможно в основном благодаря сильным экономическим показателям страны со среднегодовым темпом роста в 11%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Всемирного банка.

Всемирный банк также предложил способ решения проблем, стоящих перед нашей страной: “Трудности остаются. Для их решения необходима новая модель роста. Государство должно уменьшить свое влияние на экономику и усилить конкуренцию. Это также означает устранение институциональной жесткости и раскрытие потенциала частного сектора путем поощрения инвестиций в человеческий капитал”.