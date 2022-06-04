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Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине Ватикан выпустил специальную серебряную монету, которую посвятил Украине. Вся прибыль от продажи будет направлена на помощь нашей стране.
Финансы
4 июня 2022 г. 12:42
Ватикан выпустил серебряную монету, которую посвятил Украине

Ватикан выпустил специальную серебряную монету, которую посвятил Украине. Вся прибыль от продажи будет направлена на помощь нашей стране.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100-й день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету, посвященную Украине", - отметил посол.

Стоимость одной монеты составляет 50 евро, а приобрести ее можно за ссылкой.

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