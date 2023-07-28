Валюты Австралии и Новой Зеландии снизились на решении ЦБ Японии

Курс австралийского и новозеландского долларов снизился в отношении к иены после решения Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Курс австралийского и новозеландского долларов снизился в отношении к иены после решения Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что после заявления японского регулятора о том, что позволит долгосрочной доходности подниматься выше текущего максимального целевого уровня, распродажа японских государственных облигаций усилилась.

Пара австралийский доллар/иена снизилась на 1,3%, до минимума за восемь недель 92,22. За две сессии она потеряла 2,6%, что стало самым глубоким падением с декабря прошлого года, когда Банк Японии скорректировал денежно-кредитную политику.

Пара новозеландский доллар/иена снизилась на 1,0%, до 85,25. В четверг она также потеряла 1,0%.

В пятницу японский банк оставил в силе крайне низкие процентные ставки, но принял меры для того, чтобы сделать порядок управления кривой доходности (YCC) более гибким, объявив, что будет готов покупать десятилетние государственные облигации с фиксированным доходом 1,0%, а не 0,5%, как раньше.

Об этом в четверг сообщила газета Nikkei, сразу после чего иена снизилась, но потом восстановилась, и за доллар США давали 138,61 иены.

Доходность десятилетних облигаций Японии поднялась до максимума за девять лет 0,575%, а аналогичных австралийских облигаций - на 16 базисных пунктов, до 4,109%, так как инвесторы опасаются, что один из последних источников крайне дешевой ликвидности может начать пересыхать.