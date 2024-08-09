Валютный рынок Азербайджана вырос на 33%

В первом полугодии этого года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 20,2 млрд долларов США, что примерно на 32,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии этого года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 20,2 млрд долларов США, что примерно на 32,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Операции объемом 17,8 млрд долларов США совершены на рынке безналичных платежей, а 2,4 млрд долларов США – наличных платежей, что соответственно на 32,8% и 33,3% больше, чем год назад.

В долларах США совершены 81%, в других валютах - 19% безналичных валютных операций. В структуре наличных валютных операций 87,5% произведены в долларах США, 12,5% - в других валютах.