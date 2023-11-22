Валютный рынок Азербайджана сократился на 9%

В январе-сентябре 2023 года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 23,8 млрд долларов США.

В январе-сентябре 2023 года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 23,8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана, это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным, операции объемом 21 млрд долларов США совершены на рынке безналичных платежей, а 2,8 млрд долларов США – наличных платежей. Это соответственно на 6% и 29,2% меньше, чем год назад.

В долларах США совершены 79%, других валютах - 21% безналичных валютных операций. В структуре наличных валютных операций 83,6% произведены в долларах США, 16,4% - в других валютах.