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Валютный рынок Азербайджана сократился на 9%

Валютный рынок Азербайджана сократился на 9% В январе-сентябре 2023 года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 23,8 млрд долларов США.
Финансы
22 ноября 2023 г. 11:22
Валютный рынок Азербайджана сократился на 9%

В январе-сентябре 2023 года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 23,8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана, это на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным, операции объемом 21 млрд долларов США совершены на рынке безналичных платежей, а 2,8 млрд долларов США – наличных платежей. Это соответственно на 6% и 29,2% меньше, чем год назад.

В долларах США совершены 79%, других валютах - 21% безналичных валютных операций. В структуре наличных валютных операций 83,6% произведены в долларах США, 16,4% - в других валютах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta bazarı 9 % kiçilib

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