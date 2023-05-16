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Валютный рынок Азербайджана сократился на 9%

Валютный рынок Азербайджана сократился на 9% В первом квартале этого года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 7,8 млрд долларов США.
Финансы
16 мая 2023 г. 16:24
Валютный рынок Азербайджана сократился на 9%

В первом квартале этого года на валютном рынке Азербайджана были совершены операции на сумму 7,8 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это примерно на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из ежеквартальных транзакций 6,8 млрд долларов США были совершены на безналичном, а 1 млрд долларов США - на наличном валютном рынке. А это примерно на 8% и 20% меньше, чем 1 год назад, соответственно.

За год чистые продажи иностранной валюты в стране снизились в 6 раз.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s currency market down by 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta bazarı 9 % kiçilib

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