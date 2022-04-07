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Валютные резервы Японии рекордно сократились из-за удешевления ценных бумаг США

Валютные резервы Японии рекордно сократились из-за удешевления ценных бумаг США Валютные резервы Японии за месяц по конец марта уменьшились более чем на 2%, что стало их самым крупным сокращением за все время публикации такой статистики.
Финансы
7 апреля 2022 г. 09:35
Валютные резервы Японии рекордно сократились из-за удешевления ценных бумаг США

Валютные резервы Японии за месяц по конец марта уменьшились более чем на 2%, что стало их самым крупным сокращением за все время публикации такой статистики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов страны.

На 31 марта валютные резервы Японии составляли почти 1,4 трлн долларов США. Их сокращение связано в первую очередь с удешевлением государственных ценных бумаг США, в которых Токио держит часть своих резервов.

Сказалось также падение курса евро по отношению к доллару, сообщил Минфин Японии.

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Версия на английском языке Japan’s foreign currency reserves fall to record low due to depreciation of US securities
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