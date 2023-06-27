Валютные резервы Турции за неделю выросли на рекордные $8,5 млрд

Рост международных валютных резервов Турции по итогам минувшей недели составил $8,5 млрд, став рекордным за всю историю республики. Власти страны ускорят работы по увеличению ее валютных запасов.

Рост международных валютных резервов Турции по итогам минувшей недели составил $8,5 млрд, став рекордным за всю историю республики.

Как передает Report , об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек в Twitter.

"Согласно аналитическим данным Центробанка Турции, чистые валютные резервы на прошлой неделе увеличились на $8,5 млрд, продемонстрировав самый большой недельный рост в истории. Возвращение к рациональной экономической политике будет продолжено поэтапно", - отметил министр.

М.Шимшек отметил, что власти страны ускорят работы по увеличению ее валютных запасов.

"Мы ускоряем работы, направленные на обеспечение дополнительных внешних источников с целью укрепления резервов. Кроме того, будем продолжать делать привлекательными наши инструменты на базе турецкой лиры", - написал министр в Twitter.