Валютные резервы Китая в марте незначительно выросли

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Объем валютных резервов Китая увеличился благодаря приостановке процесса укрепления доллара и усилению контроля за движением капитала.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, в марта объем валютных резервов увеличился до отметки в 3,0091 трлн долларов.

Напомним, что валютные резервы, которые в январе упали ниже психологической отметки (менее 3 трлн долларов), в феврале увеличились на 6,92 млрд долларов и достигли 3,005 мрлн долларов.

Отметим, что согласно прогнозам аналитиков, резервы возрастут до 5 млрд долларов. В целом, в 2016 году валютные резервы Китая сократились на 320 млрд долларов, а максимальная отметка резервов составила 4 трлн долларов.