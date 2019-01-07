Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до 3,07 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР.

Согласно данным, опубликованным ведомством, подобное снижение зафиксировано несмотря на наметившуюся в ноябре тенденцию к увеличению показателя (прирост на 8,6 млрд долларов, 0,3%), которая продолжилась в декабре (плюс 0,4%, на 11 млрд долларов).

"Если взглянуть на весь предыдущий год, можно увидеть, что валютные резервы несколько сократились, однако в целом остались на стабильном уровне. В условиях неоднородной динамики роста между отдельными странами и заметного усилия колебаний на финансовых рынках экономика Китая продолжает гармонично и устойчиво развиваться", - прокомментировала журналистам изменение показателя официальный представитель ГУВК Ван Чуньин.