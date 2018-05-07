Валютные резервы Китая упали до минимума за 5 месяцев

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в апреле 2018 года сократились на 0,6% по сравнению с мартом, или на 17,9 млрд долларов, до 3 трлн 124,85 млрд долларов, согласно данным Народного банка Китая (НБК).

Как сообщает Report, информацию распространил Центробанк Китая.

Показатель стал минимальным за пять месяцев. Падение главным образом вызвано укреплением курса доллара США к большинству мировых валют. Так, к юаню доллар в прошлом месяце вырос на 1,1%.

Кроме того, в апреле золотые резервы страны в стоимостном выражении уменьшились до 77,8 млрд долларов с 78,4 млрд долларов на конец марта.