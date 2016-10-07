Валютные резервы Китая сократились на 19 млрд. долларов

Баку. 7 октября. REPORT.AZ / Валютные резервы Китая в сентябре 2016 года уменьшились на 18,8 млрд. долларов или 0,6% - до 3,166 трлн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Народный банк (Центробанк) Китая.

Отметим, что эксперты прогнозировали сокращение объема валютных резервов до 3,18 трлн. долларов, однако оно превысило 14 млрд. долларов.

Валютные запасы страны сокращаются уже третий месяц подряд - в августе и в июле снижение составило, соответственно, 15,89 и 4,1 млрд. долларов.

Напомним, что валютные резервы Китая в 2015 году уменьшились на рекордные 513 млрд. долларов.