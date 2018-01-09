Валютные резервы Китая достигли максимума за 15 месяцев

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Валютные резервы Китая в декабре 2017 года увеличились одиннадцатый месяц подряд, завершив год ростом на фоне ужесточения мер по контролю движения капитала властями страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, объем резервов в декабре повысился на 20,7 млрд долларов - до 3 трлн 139,9 млрд долларов, что является максимумом с сентября 2016 года.

По итогам всего 2017 года объем резервов увеличился на 129,4 млрд долларов.

Китайским властям удалось ограничить отток капитала из страны благодаря жестким мерам контроля, а укрепление юаня относительно доллара США сократило необходимость использования валютных резервов для поддержки курса нацвалюты.

Китай является мировым лидером по валютным резервам. В июне 2014 года резервы достигли рекордного объема - 4 трлн долларов, а в январе 2017 года их размер впервые почти за шесть лет опустился ниже 3 трлн на фоне действий регулятора по поддержке юаня.