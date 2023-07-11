Валютные резервы Центробанка Турции выросли до 108,6 млрд долларов

Валютные резервы центробанка Турции увеличились до 108,6 млрд долларов на конец июня с 98,5 млрд на конец мая.

Валютные резервы центробанка Турции увеличились до 108,6 млрд долларов на конец июня с 98,5 млрд на конец мая.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом написал министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек в Twitter.

По его словам, одной из главных целей программы реформ является улучшение ситуации с международными резервами.

"26 мая резервы ЦБ составляли 98,5 млрд долларов, а к 30 июня они составили уже 108,6 млрд. За тот же период чистые резервы увеличились на 14,2 млрд. Столь быстрый рост резервов внушает оптимизм", - написал он.

Шимшек подчеркнул, что Минфин продолжит реализацию рациональной экономической политики, а также поиск новых источников внешних вливаний для быстрого увеличения резервов ЦБ.

Власти Турции увеличили с конца прошлой недели в 3 раза - до 760 долларов - пошлину на растаможку ввезенных из-за границы в страну смартфонов, в 1,5 раза подорожали услуги нотариусов, увеличен НДС с 18% до 20%, также повышены налоги на различные азартные игры.

Глава Центробанка Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, в начале июля стоимость турецкой национальной валюты - лиры - обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.