​Валютные резервы Центробанка продолжают сокращаться

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за ноябрь сократился на 589 млн. долларов или 8,62% и на 1 декабря 2015 года составил 6 245,6 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, по сравнению с началом года наблюдается сокращение валютных резервов на 54,61% или 7 512,7 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валютные резервы сократились на 58,35% или 8 750,7 млн. долларов.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА на 1 января текущего года составил 13 758,3 млн. долларов. С января валютные резервы начали сокращаться и на 1 февраля составили 12 680,8 млн. долларов, на 1 марта - 11 004,4 млн. долларов, на 1 апреля - 9 472,1 млн. долларов, на 1 мая - 8 387,9 млн. долларов, на 1 июня - 8 430,8 млн. долларов. В июне объем валютных резервов относительно начал расти и на 1 июля составил 8 520,2 млн. долларов, затем в июле-августе вновь началась тенденция к сокращению. На 1 августа валютные резервы достигли 8 501,5 млн. долларов, на 1 сентября снизились до 7 315,4 млн. долларов. Объем резервов по состоянию на 1 октября составил 7 044,2 млн. долларов, на 1 ноября - 6 834,6 млн. долларов.