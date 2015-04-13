Валютные резервы Центробанка Азербайджана за март сократились на 14%

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), за март 2015 года сократился на 1 532,3 млн. долларов США, или же 13,9%. В результате, объем официальных валютных резервов по состоянию на 1 апреля составил 9 472,1 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, объем валютных резервов сократился на 4 286,2 млн. долларов США, или же 31,1% по сравнению с началом текущего года.

Отметим, что к концу марта 2014 года объем валютных резервов составлял 14 715,7 млн. долларов США. За последний год объем валютных резервов ЦБА сократился на 5 243,6 млн. долларов США, или же 35,6%.