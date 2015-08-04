​Валютные резервы Центробанка Азербайджана вновь сокращаются

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 августа 2015 года составил 8 501,5 млн. долларов США. За месяц этот показатель снизился на 18,7 млн. долларов или 0,2%, в годовом исчислении - на 6 691,9млн. долларов или 44%.

Как сообщили Report в ЦБА, объем валютных резервов, на 1 мая текущего года достигший минимальной отметки - 8 387,9 млн. долларов, за май-июнь вырос на 132,3 млн. долларов, в июле же вновь сократился.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА на 1 августа 2014 года достиг максимальной отметки - 15 193,4 млн. долларов США. С этой даты на фоне падения цен на нефть валютные резервы начали сокращаться. Если цена на нефть продолжит свое падение, в ближайшие месяцы сокращение официальных валютных резервов ЦБА неизбежно.