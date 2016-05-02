Валютные резервы Центробанка Азербайджана в апреле выросли

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 мая 2016 года составил 4 120,6 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с состоянием на 1 апреля 2016 года выросли на 54,8 млн. долларов или 1,34%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА сократился на 896,1 млн. долларов или 17,9% по сравнению с состоянием на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 4 267,3 млн. долларов или 50,0%.