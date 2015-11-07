Валютные резервы Центробанка Азербайджана сократились на 50%

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за октябрь сократился на 180,1 млн. долларов или 2,57% и на 1 ноября 2015 года составил 6 834,6 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, по сравнению с началом года наблюдается сокращение валютных резервов на 50,3% или 6 923,7 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, валютные резервы сократились на 54,5% или 8 199 млн. долларов.

Согласно отчету, после девальвации национальной валюты в феврале этого года - с 1 марта по 1 ноября валютные резервы сократились на 4 169,8 млн. долларов или 37,9%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА на 1 января текущего года составил 13 758,3 млн. долларов. С января валютные резервы начали сокращаться и на 1 февраля составили 12 680,8 млн. долларов, на 1 марта - 11 004,4 млн. долларов, на 1 апреля - 9 472,1 млн. долларов, на 1 мая - 8 387,9 млн. долларов, на 1 июня - 8 430,8 млн. долларов. В июне объем валютных резервов относительно начал расти и на 1 июля составил 8 520,2 млн. долларов, затем в июле вновь началась тенденция к сокращению и на 1 августа валютные резервы достигли 8 501,5 млн. долларов, на 1 сентября снизился до 7 315,4 млн. долларов. Официальные валютные резервы в годовом исчислении сократились на 53,17% и по состоянию на 1 октября текущего года составили 7 044,2 млн. долларов. Только в сентябре текущего года резервы сократились на 3,7%. По сравнению с началом года сокращение составило 48,8%.