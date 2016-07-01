Валютные резервы Центробанка Азербайджана в июне сократились

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 июля 2016 года составил 4 283,9 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 июня 2016 года сократились на 400 тыс. долларов или 0,01%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА сократился на 727,4 млн. долларов или 14,6% по сравнению с состоянием на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 4 236,3 млн. долларов или 49,7%.