Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Валютные резервы центральных банков мира стремительно сокращаются. Этому способствует расходование средств на поддержку национальных валют. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, больше всего сокращение затронуло Китай, и Центробанк Китая потратил на поддержку юаня с середины прошлого года 480 млрд. долларов. Отметим, что эта цифра превышает экономику Греции в 2 раза.

Аналитик американской инвестиционной компании Amherst Pierpont Securities Роберт Синш отмечает, что ликвидность, обеспечиваемая Центробанками, постепенно иссякает, что неизбежно ведет к росту волатильности. По его мнению, сокращение ликвидности на фоне предстоящего повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), в сочетании с падением китайских валютных резервов создает плодотворную почву для валютных колебаний. Хотя у валютных трейдеров в этих условиях больше шансов заработать, однако рост волатильности подчеркивает проблемы, назревшие в мировых экономиках, особенно тех, которые зависят от экспорта сырья в Китай.

Средние колебания валютных курсов превысили максимумы 2011 года. После девальвации юаня в течении III квартала Центробанк Китая сократил свои резервы на рекордные 179 млрд. долларов.

Валютный стратег Westpac Banking Син Каллоу отмечает, что сокращение китайских резервов отражает стрессовую ситуацию в стране, что может стать поводом для паники в других странах. Сейчас многие центральные банки вынуждены тратить резервы, чтобы остановить падение своих валют. Банк России, например, за последние два года потратил около 160 млрд. долларов, чтобы поддержать рубль".

Отметим, что валютные резервы Азербайджана начали сокращаться с августа 2014 года. На 1 октября 2015 года официальные валютные резервы сократились на 8 149,2 млрд. долларов или 53,6%. В целом, с учетом средств Госнефтефонда (по итогам II квартала), валютные резервы страны сократились на 18,4%.