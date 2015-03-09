​Валютные резервы Центрального банка Азербайджана резко сократились

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 марта 2015 года составил 11 004,4 млн. долларов США.

Как сообщили Report в ЦБА, за февраль этот показатель снизился на 13%, с начала года - на 20% или же 2 750 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем официальных валютных резервов сократился на 24%.

Отметим, что тенденция сокращения валютных резервов ЦБА наблюдается с начала падения стоимости нефти с июля 2014 года. Объем валютных резервов ЦБА, к концу июля достигший максимальной отметки - 15 193,4 млн. долларов США, за последние 7 месяцев сократился на 27,6%.