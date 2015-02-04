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    Валютные резервы Центробанка Азербайджана продолжают сокращаться

    Негативная динамика наблюдается в течение последних 6 месяцев

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по состоянию на 1 февраля 2015 года составил 12,681 млрд. долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, по сравнению с началом года валютные резервы уменьшились на 7,83%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем резервов возрос на 10,82%.

    Отметим, что рост валютных резервов ЦБА, наблюдаемый с начала 2014 года, в августе сменился снижением и данная негативная динамика продолжается в течение последних 6 месяцев.

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