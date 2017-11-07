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    Валютные резервы ЦБА незначительно увеличились

    По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 31%© Report

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 ноября 2017 года составил 5 200,7 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 октября увеличились на 33,2 млн долларов или 0,64%.

    По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 1 226,3 млн долларов или 30,86%, а в годовом исчислении - на 1 195,2 млн долларов или 29,84%.

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