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Валютные резервы ЦБ Турции сократились

Валютные резервы ЦБ Турции сократились На прошлой неделе валютные резервы Центрального банка Турции сократились на 2,890 млрд долларов США или на 3,4% и составили 82,351 млрд долларов США.
Финансы
19 ноября 2020 г. 18:15
Валютные резервы ЦБ Турции сократились

На прошлой неделе валютные резервы Центрального банка Турции сократились на 2,890 млрд долларов США или на 3,4% и составили 82,351 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу.

По данным, на долю золотых резервов пришлось 41,977 миллиарда долларов США. Это на 1,350 миллиарда долларов США или на 3,1% меньше, чем неделей ранее.

За отчетный период резервы, хранимые в различных ведущих валютах, сократились на 1,540 млрд долларов США или на 6,8% и составили 40,374 млрд долларов США.

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