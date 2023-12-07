Валютные резервы ЦБ Турции достигли рекордного уровня

Валютные резервы Центрального банка Турции за прошедшую неделю увеличились на 3,656 млрд долларов США или на 2,7%, и достигли 140,149 млрд долларов США.

Валютные резервы Центрального банка Турции за прошедшую неделю увеличились на 3,656 млрд долларов США или на 2,7%, и достигли 140,149 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, эта сумма считается рекордной за всю историю ЦБ Турции.

На долю золотовалютных резервов ЦБ пришлось 46,916 млрд долларов США. Это на 1,420 млрд долларов США или на 3,1% больше в недельном исчислении.

За отчетный период резервы ЦБ в различных ведущих валютах увеличились на 2,236 млн долларов США или на 2,5%, и составили 93,233 млрд долларов США.