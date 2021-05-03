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Валютные резервы Азербайджана выросли на 3% за год

Валютные резервы Азербайджана выросли на 3% за год За год резервы ГНФАР показали рост на 3,4%, ЦБА сократились на 0,6%
Финансы
3 мая 2021 г. 17:10
Валютные резервы Азербайджана выросли на 3% за год

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 49 млрд 117,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 42 млрд 761,3 млн долларов или 87,1% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 356,2 млн долларов или 12,9% - Центробанка Азербайджана.

В I квартале года валютные резервы страны сократились на 816,2 млн долларов или 1,6%. Валютные резервы ГНФАР снизились на 803 млн долларов или 1,8%, ЦБА – на 13,2 млн долларов или 0,2%.

За последний год объем валютных резервов вырос на 1 374,2 млн долларов США или 2,9%. За год резервы ГНФАР показали рост на 1 411,8 млн долларов или 3,4%, ЦБА сократились на 37,6 млн долларов США или 0,6%.

Валютные резервы ГНФАР (млн долл. США)

Валютные резервы ЦБА (млн долл. США)

Валютные резервы Азербайджана (млн долл. США)

01.04.2021

42 761,3

6 356,2

49 117,5

01.01.2021

43 564,3

6 369,4

49 933,7

01.10.2020

43 288,6

6 491,4

49 780,0

01.07.2020

43 223,3

6 436,3

49 659,6

01.04.2020

41 349,5

6 393,8

47 743,3
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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign exchange reserves grow by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta ehtiyatları son 1 ildə 3% artıb

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