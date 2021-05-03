Валютные резервы Азербайджана выросли на 3% за год

За год резервы ГНФАР показали рост на 3,4%, ЦБА сократились на 0,6%

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 49 млрд 117,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 42 млрд 761,3 млн долларов или 87,1% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 356,2 млн долларов или 12,9% - Центробанка Азербайджана.

В I квартале года валютные резервы страны сократились на 816,2 млн долларов или 1,6%. Валютные резервы ГНФАР снизились на 803 млн долларов или 1,8%, ЦБА – на 13,2 млн долларов или 0,2%.

За последний год объем валютных резервов вырос на 1 374,2 млн долларов США или 2,9%. За год резервы ГНФАР показали рост на 1 411,8 млн долларов или 3,4%, ЦБА сократились на 37,6 млн долларов США или 0,6%.