Валютные резервы Азербайджана выросли на 3% за год

Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 49 млрд 117,5 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 42 млрд 761,3 млн долларов или 87,1% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 356,2 млн долларов или 12,9% - Центробанка Азербайджана.
В I квартале года валютные резервы страны сократились на 816,2 млн долларов или 1,6%. Валютные резервы ГНФАР снизились на 803 млн долларов или 1,8%, ЦБА – на 13,2 млн долларов или 0,2%.
За последний год объем валютных резервов вырос на 1 374,2 млн долларов США или 2,9%. За год резервы ГНФАР показали рост на 1 411,8 млн долларов или 3,4%, ЦБА сократились на 37,6 млн долларов США или 0,6%.
|
Валютные резервы ГНФАР (млн долл. США)
|
Валютные резервы ЦБА (млн долл. США)
|
Валютные резервы Азербайджана (млн долл. США)
|
01.04.2021
|
42 761,3
|
6 356,2
|
49 117,5
|
01.01.2021
|
43 564,3
|
6 369,4
|
49 933,7
|
01.10.2020
|
43 288,6
|
6 491,4
|
49 780,0
|
01.07.2020
|
43 223,3
|
6 436,3
|
49 659,6
|
01.04.2020
|
41 349,5
|
6 393,8
|
47 743,3