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Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%

Валютные резервы Азербайджана возросли на 3% Объем валютных резервов вырос на 1 221,25 млн долларов США или 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Финансы
27 октября 2020 г. 17:24
Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 49 780 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 288,6 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 491,4 млн долларов США или 13% - Центробанка Азербайджана.

В 3-ем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 120,4 млн долларов или 0,2%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 65,3 млн долларов или 0,15%, ЦБА – 55,1 млн долларов США или 0,8%.

Объем валютных резервов вырос на 1 221,25 млн долларов США или 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 764,2 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 457,3 млн долларов США или 7,6%.

Валютные резервы Госнефтефонда
(в млн долларов США)

Валютные резервы Центробанка
(в млн долларов США)

Валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)

01.10.2020

43 288,6

6 491,4

49 780,0

01.07.2020

43 223,3

6 436,3

49 659,6

01.04.2020

41 349,5

6 393,8

47 743,3

01.01.2020

43 323,3

6 258,0

49 581,3

01.10.2019

42 524,4

6 034,1

48 558,5
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta ehtiyatları son 1 ildə 3% artıb

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