Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%

Объем валютных резервов вырос на 1 221,25 млн долларов США или 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 49 780 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 288,6 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 491,4 млн долларов США или 13% - Центробанка Азербайджана.

В 3-ем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 120,4 млн долларов или 0,2%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 65,3 млн долларов или 0,15%, ЦБА – 55,1 млн долларов США или 0,8%.

Объем валютных резервов вырос на 1 221,25 млн долларов США или 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 764,2 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 457,3 млн долларов США или 7,6%.