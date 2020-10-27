Валютные резервы Азербайджана возросли на 3%

Валютные резервы Азербайджана на 1 октября этого года составили 49 780 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 43 288,6 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 491,4 млн долларов США или 13% - Центробанка Азербайджана.
В 3-ем квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 120,4 млн долларов или 0,2%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 65,3 млн долларов или 0,15%, ЦБА – 55,1 млн долларов США или 0,8%.
Объем валютных резервов вырос на 1 221,25 млн долларов США или 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 764,2 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 457,3 млн долларов США или 7,6%.
|
Валютные резервы Госнефтефонда
|
Валютные резервы Центробанка
|
Валютные резервы Азербайджана
|
01.10.2020
|
43 288,6
|
6 491,4
|
49 780,0
|
01.07.2020
|
43 223,3
|
6 436,3
|
49 659,6
|
01.04.2020
|
41 349,5
|
6 393,8
|
47 743,3
|
01.01.2020
|
43 323,3
|
6 258,0
|
49 581,3
|
01.10.2019
|
42 524,4
|
6 034,1
|
48 558,5