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    Валютные резервы Азербайджана увеличились почти на 15%

    На 1 апреля эта цифра составила 43 139,7 млн долларов

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 43 139,7 млн долларов США.

    Как сообщает Report, из них 37 631,7 млн долларов или 87,23% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 508 млн долларов или 12,77% - Центробанка Азербайджана.

    В первом квартале года валютные резервы страны увеличились на 1 998,6 млн долларов или 4,86%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1 825,2 млн долларов или 5,1%, ЦБА - 173,4 млн долларов или 3,25%.

    Объем валютных резервов вырос на 5 499,8 млн долларов или 14,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 424,5 млн долларов или 13,32%, ЦБА - 1 075,3 млн долларов или 24,26%.


    		 Валютные резервы Госнефтефонда (в млн долларов США) Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США) Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
    01.04.2018 37 631,7 5 508,0 43 139,7
    01.01.2018 35 806,5 5 334,6 41 141,1
    01.10.2017 36 020,0 5 167,5 41 187,5
    01.07.2017 34 790,9 4 964,1 39 755,0
    01.04.2017 33 207,2 4 432,7 37 639,9
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