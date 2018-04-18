Валютные резервы Азербайджана увеличились почти на 15%

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Валютные резервы Азербайджана на 1 апреля этого года составили 43 139,7 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 37 631,7 млн долларов или 87,23% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 508 млн долларов или 12,77% - Центробанка Азербайджана.
В первом квартале года валютные резервы страны увеличились на 1 998,6 млн долларов или 4,86%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1 825,2 млн долларов или 5,1%, ЦБА - 173,4 млн долларов или 3,25%.
Объем валютных резервов вырос на 5 499,8 млн долларов или 14,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 4 424,5 млн долларов или 13,32%, ЦБА - 1 075,3 млн долларов или 24,26%.
|Валютные резервы Госнефтефонда (в млн долларов США)
|Валютные резервы Центробанка (в млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (в млн долларов США)
|01.04.2018
|37 631,7
|5 508,0
|43 139,7
|01.01.2018
|35 806,5
|5 334,6
|41 141,1
|01.10.2017
|36 020,0
|5 167,5
|41 187,5
|01.07.2017
|34 790,9
|4 964,1
|39 755,0
|01.04.2017
|33 207,2
|4 432,7
|37 639,9
Namiq HüseynovАвтор новости