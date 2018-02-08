Валютные резервы Азербайджана увеличились на 11% за год

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 141,1 млн долларов.

Как сообщает Report, из них 35 806,5 млн долларов или 87,03% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 334,6 млн долларов или 12,97% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 46,4 млн долларов или 0,11%. Объем валютных резервов ГНФАР сократился на 213,5 млн долларов или 0,59%, резервы ЦБА увеличились на 167,1 млн долларов или 3,23%.

За последний год валютные резервы страны увеличились на 4 019,7 млн долларов или 10,83%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 2 659,5 млн долларов или 8,02%, ЦБА вырос на 1 360,2 млн долларов или 34,22%.