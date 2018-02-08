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    Валютные резервы Азербайджана увеличились на 11% за год

    На долю ГНФАР приходится 87%, ЦБА - 13% валютных резервов страны

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 141,1 млн долларов.

    Как сообщает Report, из них 35 806,5 млн долларов или 87,03% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 334,6 млн долларов или 12,97% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 46,4 млн долларов или 0,11%. Объем валютных резервов ГНФАР сократился на 213,5 млн долларов или 0,59%, резервы ЦБА увеличились на 167,1 млн долларов или 3,23%.

    За последний год валютные резервы страны увеличились на 4 019,7 млн долларов или 10,83%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 2 659,5 млн долларов или 8,02%, ЦБА вырос на 1 360,2 млн долларов или 34,22%.


    		 Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США) Валютные резервы ЦБА (млн долларов США) Валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
    01.01.2018 35 806,5 5 334,6 41 141,1
    01.10.2017 36 020,0 5 167,5 41 187,5
    01.07.2017 34 790,9 4 964,1 39 755,0
    01.04.2017 33 207,2 4 432,7 37 639,9
    01.01.2017 33 147,0 3 974,4 37 121,4
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