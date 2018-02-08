Валютные резервы Азербайджана увеличились на 11% за год

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 41 141,1 млн долларов.
Как сообщает Report, из них 35 806,5 млн долларов или 87,03% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 5 334,6 млн долларов или 12,97% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).
В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 46,4 млн долларов или 0,11%. Объем валютных резервов ГНФАР сократился на 213,5 млн долларов или 0,59%, резервы ЦБА увеличились на 167,1 млн долларов или 3,23%.
За последний год валютные резервы страны увеличились на 4 019,7 млн долларов или 10,83%. Объем валютных резервов ГНФАР вырос на 2 659,5 млн долларов или 8,02%, ЦБА вырос на 1 360,2 млн долларов или 34,22%.
|Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США)
|Валютные резервы ЦБА (млн долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
|01.01.2018
|35 806,5
|5 334,6
|41 141,1
|01.10.2017
|36 020,0
|5 167,5
|41 187,5
|01.07.2017
|34 790,9
|4 964,1
|39 755,0
|01.04.2017
|33 207,2
|4 432,7
|37 639,9
|01.01.2017
|33 147,0
|3 974,4
|37 121,4
Namiq HüseynovАвтор новости
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