Валютные резервы Азербайджана сократились почти на 3 млрд долларов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 37 121,4 млн долларов США. Как сообщает Report, из них 33,147 млн долларов или 89,29% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 3 974,4 млн долларов или 10,71% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).

В четвертом квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 2 833,4 млн долларов или 7,09%. За последние 3 месяца наблюдается сокращение объема валютных резервов ГНФАР на 2 675,1 млн долларов или 7,47%, ЦБА на 158,3 млн долларов или 3,83%.

Отметим, что в 2016 году совокупные валютные резервы Азербайджана сократились на 1 469,4 млрд долларов или 3,81%.