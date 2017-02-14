Валютные резервы Азербайджана сократились почти на 3 млрд долларов

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ На 1 января этого года валютные резервы Азербайджана составили 37 121,4 млн долларов США. Как сообщает Report, из них 33,147 млн долларов или 89,29% приходятся на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 3 974,4 млн долларов или 10,71% - Центробанка Азербайджана (ЦБА).
В четвертом квартале прошлого года валютные резервы страны сократились на 2 833,4 млн долларов или 7,09%. За последние 3 месяца наблюдается сокращение объема валютных резервов ГНФАР на 2 675,1 млн долларов или 7,47%, ЦБА на 158,3 млн долларов или 3,83%.
Отметим, что в 2016 году совокупные валютные резервы Азербайджана сократились на 1 469,4 млрд долларов или 3,81%.
|Валютные резервы ГНФАР (млн долларов США)
|Валютные резервы ЦБА (млн долларов США)
|Совокупные валютные резервы Азербайджана (млн долларов США)
|01.01.2017
|33 147,0
|3 974,4
|37 121,4
|01.10.2016
|35 822,1
|4 132,7
|39 954,8
|01.07.2016
|35 117,9
|4 283,9
|39 401,8
|01.04.2016
|34 246,0
|4 065,8
|38 311,8
|01.01.2016
|33 574,1
|5 016,7
|38 590,8
Namiq HüseynovАвтор новости