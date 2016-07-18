​Валютные резервы Азербайджана растут

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия этого года валютные резервы Азербайджана составили 39 401,8 млн. долларов США.

Как сообщает Report, из них 35 117,9 млн. долларов или 89,13% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 4 283,9 млн. долларов или 10,87% - Центробанка Азербайджана.

После длительного перерыва во втором квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1,09 млрд. долларов или 2,85%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем валютных резервов сократился на 11,06% или 4 901,7 млн. долларов.