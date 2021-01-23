Валютные резервы Азербайджана незначительно выросли за год

В структуре резервов 87,2% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР)

Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 млрд 933,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 млрд 564,3 млн долларов или 87,2% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 369,4 млн долларов США или 12,8% - Центробанка Азербайджана.

В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 153,7 млн долларов или 0,3%.

Валютные резервы ГНФАР выросли на 275,7 млн долларов или 0,6%, ЦБА – сократились на 122 млн долларов США или 1,9%.

За последний год объем валютных резервов вырос на 352,4 млн долларов США или 0,7%. За год резервы ГНФАР показали рост на 241 млн долларов или 0,6%, ЦБА – 111,4 млн долларов США или 1,8%.