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Валютные резервы Азербайджана незначительно выросли за год

Валютные резервы Азербайджана незначительно выросли за год В структуре резервов 87,2% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР)
Финансы
23 января 2021 г. 09:50
Валютные резервы Азербайджана незначительно выросли за год

Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 млрд 933,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 млрд 564,3 млн долларов или 87,2% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 369,4 млн долларов США или 12,8% - Центробанка Азербайджана.
В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 153,7 млн долларов или 0,3%.

Валютные резервы ГНФАР выросли на 275,7 млн долларов или 0,6%, ЦБА – сократились на 122 млн долларов США или 1,9%.

За последний год объем валютных резервов вырос на 352,4 млн долларов США или 0,7%. За год резервы ГНФАР показали рост на 241 млн долларов или 0,6%, ЦБА – 111,4 млн долларов США или 1,8%.

Валютные резервы ГНФАР (млн долл. США)

Валютные резервы ЦБА (млн долл. США)

Валютные резервы Азербайджана (млн долл. США)

01.01.2021

43 564,3

6 369,4

49 933,7

01.10.2020

43 288,6

6 491,4

49 780,0

01.07.2020

43 223,3

6 436,3

49 659,6

01.04.2020

41 349,5

6 393,8

47 743,3

01.01.2020

43 323,3

6 258,0

49 581,3
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