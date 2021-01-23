Валютные резервы Азербайджана незначительно выросли за год

Валютные резервы Азербайджана на 1 января этого года составили 49 млрд 933,7 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 43 млрд 564,3 млн долларов или 87,2% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 млрд 369,4 млн долларов США или 12,8% - Центробанка Азербайджана.
В 4-м квартале прошлого года валютные резервы страны увеличились на 153,7 млн долларов или 0,3%.
Валютные резервы ГНФАР выросли на 275,7 млн долларов или 0,6%, ЦБА – сократились на 122 млн долларов США или 1,9%.
За последний год объем валютных резервов вырос на 352,4 млн долларов США или 0,7%. За год резервы ГНФАР показали рост на 241 млн долларов или 0,6%, ЦБА – 111,4 млн долларов США или 1,8%.
|
Валютные резервы ГНФАР (млн долл. США)
|
Валютные резервы ЦБА (млн долл. США)
|
Валютные резервы Азербайджана (млн долл. США)
|
01.01.2021
|
43 564,3
|
6 369,4
|
49 933,7
|
01.10.2020
|
43 288,6
|
6 491,4
|
49 780,0
|
01.07.2020
|
43 223,3
|
6 436,3
|
49 659,6
|
01.04.2020
|
41 349,5
|
6 393,8
|
47 743,3
|
01.01.2020
|
43 323,3
|
6 258,0
|
49 581,3