Валютные кредиты составляют более половины проблемных кредитов в Азербайджане

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Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Более половины проблемных кредитов в Азербайджане приходится на долю валютных кредитов. На 1 мая текущего года 869,2 млн манатов или 54,5% проблемных кредитов сформировано за счет кредитов, выданных в инвалюте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Согласно отчету, объем проблемных кредитов в инвалюте увеличился в годовом сравнении на 32,7%. Удельный вес проблемных кредитов в валютных кредитах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4 п.п. - до 11,7%.